Gervasoni e Totolo perquisiti dai Ros: tira una brutta aria per le idee scorrette (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Docenti universitari e collaboratori di testate giornalistiche svegliati all’alba dai carabinieri del Ros. perquisiti come se fossero terroristi perché avrebbero insultato sui social il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Usiamo doverosamente il condizionale perché non sappiamo esattamente cosa viene contestato al professor Marco Gervasoni e a Francesca Totolo, che da anni collabora con Il Primato Nazionale, indagati con altre 9 persone in quanto avrebbero offeso l’onore e il prestigio del capo dello Stato. Inseriti così, in un calderone senza capo né coda fatto filtrare volutamente in modo fumoso, per creare una cortina fumogena in cui tutto si confonde. Una semplice opinione allora può diventare una minaccia, nel più allucinante e allucinogeno metodo da psicopolizia. Sorvegliare e punire le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag – Docenti universitari e collaboratori di testate giornalistiche svegliati all’alba dai carabinieri del Ros.come se fossero terroristi perché avrebbero insultato sui social il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Usiamo doverosamente il condizionale perché non sappiamo esattamente cosa viene contestato al professor Marcoe a Francesca, che da anni collabora con Il Primato Nazionale, indagati con altre 9 persone in quanto avrebbero offeso l’onore e il prestigio del capo dello Stato. Inseriti così, in un calderone senza capo né coda fatto filtrare volutamente in modo fumoso, per creare una cortina fumogena in cui tutto si confonde. Una semplice opinione allora può diventare una minaccia, nel più allucinante e allucinogeno metodo da psicopolizia. Sorvegliare e punire le ...

Advertising

RobertaDowney7 : RT @giuliocavalli: Gervasoni e Totolo indagati per istigazione a delinquere. L'indagine è stata complicata: bastava leggerli su Twitter.… - marcoranieri72 : RT @IlPrimatoN: Docenti universitari e collaboratori di testate giornalistiche svegliati all'alba dai Ros? Una bruttissima aria liberticida… - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Docenti universitari e collaboratori di testate giornalistiche svegliati all'alba dai Ros? Una bruttissima aria liberticida… - cogonipiero2 : RT @GufoItaliano: @IlPrimatoN @marco_gervasoni @francescatotolo Cosa?? La Totolo?? L'unica giornalista seria che abbiamo in Italia, che alz… - ItaloBalbo11 : Gianmarco e purtroppo Gervasoni e la Totolo non avranno solidarietà da nessuno : i perseguitati per < libertà di op… -