Gattuso lascia, tra il patron e l’allenatore non è scattata la scintilla (Di martedì 11 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport, sull’edizione odierna, mette in chiaro che l’addio di Gattuso a fine stagione sarà certo al 99,99 per cento. Gattuso dopo una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 11 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport, sull’edizione odierna, mette in chiaro che l’addio dia fine stagione sarà certo al 99,99 per cento.dopo una … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tuttonapoli : Gazzetta - Gattuso lascia: non c'è stata scintilla e ADL è stato costretto al silenzio stampa - infoitsport : CorSera - Il tweet di De Laurentiis lascia uno spiraglio per la permanenza di Gattuso: può arrivare una sorpresa - liviozeta67 : @Anakond78398599 Lascia stare Casemiro e Gattuso, dai... - CalcioNapoli24 : - infoitsport : CorSera - La conferma a sorpresa non è da escludere: tweet ADL lascia spiragli per Gattuso -