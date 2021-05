Foden come Cristiano Ronaldo: record di trofei vinti a 20 anni (Di martedì 11 maggio 2021) Phil Foden celebra la vittoria della Premier League con la maglia del Manchester City e aggancia Cristiano Ronaldo Phil Foden è uno dei pupilli di Pep Guardiola: seguito fin dall’Academy, l’inglese classe 2000 è diventato un punto fermo del Manchester City in una stagione dorata per gli uomini del tecnico catalano. Con la Premier League vinta oggi matematicamente, Foden arriva a 11 trofei in carriera a soli 20 anni: tre Premier League per lui come Cristiano Ronaldo ma raggiungendolo in pochi anni di carriera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Philcelebra la vittoria della Premier League con la maglia del Manchester City e agganciaPhilè uno dei pupilli di Pep Guardiola: seguito fin dall’Academy, l’inglese classe 2000 è diventato un punto fermo del Manchester City in una stagione dorata per gli uomini del tecnico catalano. Con la Premier League vinta oggi matematicamente,arriva a 11in carriera a soli 20: tre Premier League per luima raggiungendolo in pochidi carriera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

