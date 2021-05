Elica, a Fabriano 500 persone in corteo contro la delocalizzazione in Polonia (Di martedì 11 maggio 2021) Cinquecento persone in corteo, un serpentone che, anche per effetto del distanziamento anticovid, si è snodato per qualche centinaio di metri lungo la zona industriale di Fabriano. Il corteo dei lavoratori del «settore del bianco» si è svolto ieri mattina durante le tre ore di sciopero proclamate da Cgil, Cisl e Uil, con partenza dalla ex Antonio Merloni («Simbolo dell’inizio del declino») e arrivo davanti a Elica, l’azienda leader nel settore delle cappe da cucina che, di punto in bianco, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 maggio 2021) Cinquecentoin, un serpentone che, anche per effetto del distanziamento anticovid, si è snodato per qualche centinaio di metri lungo la zona industriale di. Ildei lavoratori del «settore del bianco» si è svolto ieri mattina durante le tre ore di sciopero proclamate da Cgil, Cisl e Uil, con partenza dalla ex Antonio Merloni («Simbolo dell’inizio del declino») e arrivo davanti a, l’azienda leader nel settore delle cappe da cucina che, di punto in bianco, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

OfficialGurglin : RT @PartitComunista: NAZIONALIZZIAMO CHI DELOCALIZZA! Questa mattina i compagni del Partito Comunista - Marche erano presenti a Fabriano al… - Kristina_Claret : Gruppo Elica di Fabriano, l'azienda italiana che produce cappe da cucina, DELOCALIZZA in Polonia e lascia a casa 40… - infoitinterno : 'ELICA E NON SOLO: BASTA DELOCALIZZAZIONI, NON CHIUDETE FABRIANO! - 23clips37 : RT @PartitComunista: NAZIONALIZZIAMO CHI DELOCALIZZA! Questa mattina i compagni del Partito Comunista - Marche erano presenti a Fabriano al… - E_P_Oi : RT @PartitComunista: NAZIONALIZZIAMO CHI DELOCALIZZA! Questa mattina i compagni del Partito Comunista - Marche erano presenti a Fabriano al… -