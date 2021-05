Denise Pipitone, accertamenti su una ragazza di Scalea (Di martedì 11 maggio 2021) Scalea, 11 maggio - Si riaccende la speranza di trovare Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo, l'1 settembre 2004, all'età di 4 anni. Dopo i continui colpi di scena delle scorse ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021), 11 maggio - Si riaccende la speranza di trovare, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo, l'1 settembre 2004, all'età di 4 anni. Dopo i continui colpi di scena delle scorse ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - fanpage : #DenisePipitone Una ragazza di 21 anni di famiglia rom è stata ascoltata dagli inquirenti e sottoposta a verifiche - Paola63689975 : RT @MediasetTgcom24: Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - sweeetcreatureh : RT @zeta_tommy: 'Ci sono altre somiglianze di cui non si può ancora parlare che hanno fatto pensare a Denise Pipitone' AIUTO #DenisePipi… -