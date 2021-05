David di Donatello 2021 | Matilda De Angelis | Sophia Loren | Volevo nascondermi E Checco Zalone batte Laura Pausini

(Di martedì 11 maggio 2021) La notte degli Oscar italiani parte con lei,De, l’attrice dell’anno, prima vincitrice del primo dei 25di. Foto Instagram Èdi Giorgio Diritti il vincitore deidi: 7 statuette su 15 nomination. Miglior film compreso. Grande sconfitto, Favolacce dei fratelli D’Innocenzo: partiva con 13 candidature, ne ha vinto solo uno.ed Elio Germano Migliori attori protagonisti,Dee Fabrizio Bentivoglio come non protagonisti: entrambi per L’incredibile storia di l’isola delle rose… Prima la commozione di(“Papà ...

Sono stati consegnati questa sera, nel corso di una Cerimonia di premiazione trasmessa in diretta e in prima serata su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti, i 66esimidi, i cosiddetti Oscar del cinema italiano. Trionfatore della serata è stato Volevo nascondermi , il film sul pittore Ligabue diretto da Giorgio Diritti e interpretato da Elio ...Sophia Loren ha conquistato undi2021 nella categoria Miglior Attrice Protagonista , salendo nuovamente sul palco dei premi assegnati dall'Accademia del Cinema Italiano a distanza di 60 anni dalla sua prima ...(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti ha vinto il premio David di Donatello come miglior film. L'opera dedicata al pittore Antonio Ligabue ha vinto anche per la regia di ...I David di Donatello 2021 hanno visto trionfare Volevo nascondermi, che ha conquistato anche il premio come Miglior Film, e L'incredibile storia dell'Isola delle Rose La 66ª edizione dei Premi David d ...