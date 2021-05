Contro le ipocrisie sulla burocrazia

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 maggio 2021) L’avvio del piano di rinascita presentato dal governo all’unione europea si presenta complesso, per la varietà dei progetti e per la loro titolarità territoriale. Coinvolge comuni, province e regioni e richiede una attenta regia da parte del governo. E' naturale che ci sia preoccupazione per il funzionamento simultaneo di un sistema di decisioni così articolato, ma dire che il problema è, come al solito, “la” è un modo un po’ ipocrita per assolvere in anticipo i responsabili politici e amministrativi. La, cioè i diversi apparati funzionali ai diversi settori dell’amministrazione, applica le regole vigenti, lo fa perché lo deve fare e rischia processi penali se non lo fa. Il fatto è che in molti campi le regole sono confuse, contraddittorie e difficili da applicare, soprattutto in tempi predefiniti. Il governo e il ...