Conte apre al Ponte sullo Stretto. E il M5s si azzuffa in videoconferenza (Di martedì 11 maggio 2021) Quando comincia il collegamento su Zoom, il secondo in due giorni, l'atmosfera non può che essere surreale. Nemmeno dopo tutte le piroette grilline di questi anni è facile immaginare un'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori del M5s con all'ordine del giorno il Ponte sullo Stretto di Messina. La lingua di mare tra Calabria e Sicilia attraversata a nuoto da Beppe Grillo in una sua spacconata dell'ottobre del 2012, sotto le elezioni regionali siciliane. All'epoca il candidato governatore era Giancarlo Cancelleri. Storico proconsole stellato nell'Isola. Lo stesso che ora ha acceso i fuochi di un dibattito paradossale. "Dieci anni e vedremo il Ponte sullo Stretto di Messina", ha detto ieri Cancelleri. Chat roventi, parlamentari di stucco, fuoriusciti sulle barricate. "Con ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) Quando comincia il collegamento su Zoom, il secondo in due giorni, l'atmosfera non può che essere surreale. Nemmeno dopo tutte le piroette grilline di questi anni è facile immaginare un'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori del M5s con all'ordine del giorno ildi Messina. La lingua di mare tra Calabria e Sicilia attraversata a nuoto da Beppe Grillo in una sua spacconata dell'ottobre del 2012, sotto le elezioni regionali siciliane. All'epoca il candidato governatore era Giancarlo Cancelleri. Storico proconsole stellato nell'Isola. Lo stesso che ora ha acceso i fuochi di un dibattito paradossale. "Dieci anni e vedremo ildi Messina", ha detto ieri Cancelleri. Chat roventi, parlamentari di stucco, fuoriusciti sulle barricate. "Con ...

