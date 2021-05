Con open tourism una risposta alla crisi del comparto (Di martedì 11 maggio 2021) Musei, parchi e aree protette, ma anche attività ricettive, enti e associazioni. È partita la campagna di iscrizione ad open tourism 2021, destinata ai tanti operatori pugliesi della provincia di Taranto e del Salento. Il comparto dell’accoglienza prova a superare la crisi legata al Covid e lo fa puntando su un turismo di qualità, sostenibile e sicuro. Grande fermento in queste ultime settimane per il rilancio di un settore strategico che deve immaginare il prossimo futuro. Il progetto coinvolge l’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole e cioè Avetrana, Fragagnano, Leporano, Pulsano, Maruggio, Lizzano e Torricella e l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Realtà in rete con l’Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno, l’Albania- attraverso il Comune di Fier- e il Montenegro con il Comune di Cetinje. Da qui ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 11 maggio 2021) Musei, parchi e aree protette, ma anche attività ricettive, enti e associazioni. È partita la campagna di iscrizione ad2021, destinata ai tanti operatori pugliesi della provincia di Taranto e del Salento. Ildell’accoglienza prova a superare lalegata al Covid e lo fa puntando su un turismo di qualità, sostenibile e sicuro. Grande fermento in queste ultime settimane per il rilancio di un settore strategico che deve immaginare il prossimo futuro. Il progetto coinvolge l’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole e cioè Avetrana, Fragagnano, Leporano, Pulsano, Maruggio, Lizzano e Torricella e l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo. Realtà in rete con l’Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno, l’Albania- attraverso il Comune di Fier- e il Montenegro con il Comune di Cetinje. Da qui ...

