Clubhouse è arrivato su Android

(Di martedì 11 maggio 2021) Il momento è arrivato: dopo mesi in cui è stato disponibile esclusivamente per iOs, schizzando subito in cima alla lista delle app più scaricate, Clubhouse sbarca su Android. Per ora è in beta per gli utenti statunitensi: una fase di test per verificarne il funzionamento e aggiungere man mano tutte le funzionalità che possono già sfruttare gli utenti con dispositivi Apple, per esempio i pagamenti per i creator con il programma Clubhouse Creator First che come succede con altre piattaforme – TikTok per esempio – consente di guadagnare con i propri contenuti.