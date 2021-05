Classifica Matteo Berrettini col 2° turno a Roma. Proiezioni ranking ATP: 9° posto quasi blindato (Di martedì 11 maggio 2021) Matteo Berrettini ha sconfitto l’ostico georgiano Nikoloz Basilashvili e si è qualificato al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2021. Il numero 9 del mondo ha dovuto faticare tanto contro il numero 30 del ranking ATP, imponendosi in rimonta nel Masters 1000 di Roma. Il nostro portacolori ha perso il primo set per 6-4, poi ha alzato il livello di gioco e ha chiuso i due successivi parziali per 6-2, 6-4. L’azzurro, reduce dalla finale giocata al Masters 1000 di Madrid, può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale ed è pronto per affrontare il rognoso australiano John Millman, capace di eliminare il serbo Lajovic all’esordio. Nel ranking ATP virtuale, Matteo Berrettini occupa sempre saldamente la nona posizione con ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021)ha sconfitto l’ostico georgiano Nikoloz Basilashvili e si è qualificato al secondodegli Internazionali d’Italia 2021. Il numero 9 del mondo ha dovuto faticare tanto contro il numero 30 delATP, imponendosi in rimonta nel Masters 1000 di. Il nostro portacolori ha perso il primo set per 6-4, poi ha alzato il livello di gioco e ha chiuso i due successivi parziali per 6-2, 6-4. L’azzurro, reduce dalla finale giocata al Masters 1000 di Madrid, può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale ed è pronto per affrontare il rognoso australiano John Millman, capace di eliminare il serbo Lajovic all’esordio. NelATP virtuale,occupa sempre saldamente la nona posizione con ...

