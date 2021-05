Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 36^ giornata (Di martedì 11 maggio 2021) La Classifica Marcatori della Serie A 2020-21 aggiornata in tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere? Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 maggio 2021) Ladella-21 agin tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere?

Advertising

EsercitoCrucian : RT @gippu1: La classifica marcatori della serie B 1999-2000 è una madeleine tutta italiana in cui trova spazio persino un futuro campione d… - toMMilanello : Cinque gol. Cinque marcatori differenti. Napoli di nuovo secondo in classifica (aspettando le altre). #NapoliUdinese - infoitsport : Salernitana, la classifica marcatori granata definitiva - hoodiesa7va : Oggi Osimhen raggiunge Ilatan in classifica marcatori senza contare i rigori. - SalentoSport : #SerieB – Coda, lo scettro è tuo: la classifica marcatori definitiva e l’albo d’oro recente -… -