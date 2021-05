City campione d’Inghilterra, Gundogan: “Avrei preferito festeggiare dopo una partita” (Di martedì 11 maggio 2021) Il Manchester City è campione d’Inghilterra: decisiva in tal senso la sconfitta del Manchester United a Old Trafford contro il Leicester. Tra gli artefici della vittoria del campionato dei Citizens c’è sicuramente Ilkay Gundogan, il quale ha leggermente pizzicato i cugini Red Devils sul suo profilo social: “Campioni d’Inghilterra … di nuovo. Avrei preferito festeggiare questo momento dopo una partita, ma va bene ugualmente. Che stagione!” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Il Manchester: decisiva in tal senso la sconfitta del Manchester United a Old Trafford contro il Leicester. Tra gli artefici della vittoria del campionato dei Citizens c’è sicuramente Ilkay, il quale ha leggermente pizzicato i cugini Red Devils sul suo profilo social: “Campioni… di nuovo.questo momentouna, ma va bene ugualmente. Che stagione!” SportFace.

FBiasin : #City campione d'Inghilterra, 31° trofeo per #Guardiola da allenatore. Pochi. - DiMarzio : #ManCity campione d'Inghilterra ?? Decisivo il 2-1 del Leicester sullo United #PremierLeague - Eurosport_IT : Con la sconfitta del Manchester #United, si chiudono i giochi anche in Premier League: il Manchester City vince il… - sportface2016 : #ManchesterCity Citizens campioni d'Inghilterra, #Gundogan pizzica sui social i cugini Red Devils - giogixx : RT @FBiasin: #City campione d'Inghilterra, 31° trofeo per #Guardiola da allenatore. Pochi. -