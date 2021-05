Buffon | il commovente saluto alla Juve su Instagram

(Di martedì 11 maggio 2021)saluta lantus anche su: “Ho dato tutto, ho ricevuto di più. Non esiste un grazie grande abbastanza” Gigi, che in un’intervista uscita oggi ha annunciato la fine della sua seconda esperienzantus, ha voluto ufficializzare l’addio anche con un post sul suo profilo. Solo parole di affetto per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Pall_Gonfiato : Il messaggio commovente di #Buffon sui suoi profili social - Frankjuve2 : #Buffon commovente. Alla juve ho dato tutto MA GLI STIPENDI ME LI SO TENUTI , ?????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon commovente

UrbanPost

Leggi anche l'articolo > Gigilascia la Juventus: ilsaluto ai tifosi bianconeri su InstagramGigilascia la Juventus, ilsaluto ai tifosi bianconeri su Instagram Ormai la notizia è ufficiale, Gigilascia la Juventus . Il portiere, in queste ultime ore, ha pubblicato ...Gigi Buffon lascia la Juventus: il commovente addio ai tifosi bianconeri su Instagram. Per lui una marea di messaggi di affetto ..."Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve. Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi. Ma non una decisione facile. Perché non è facile tagliare qu ...