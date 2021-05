Boris Johnson, un premier a scrocco. Vacanze di lusso pagate dall'amico (Di martedì 11 maggio 2021) Boris Johnson finora sembra essere "a prova di bomba", come ha titolato il quotidiano online Byline Times. Nonostante gli scandali sulla carta da parati e sulla nanny del figlioletto Wilf , Johnson ha stravinto alle elezioni amministrative della scorsa settimana, e rimane ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 maggio 2021)finora sembra essere "a prova di bomba", come ha titolato il quotidiano online Byline Times. Nonostante gli scandali sulla carta da parati e sulla nanny del figlioletto Wilf ,ha stravinto alle elezioni amministrative della scorsa settimana, e rimane ...

Covid, ultime notizie. Regno Unito, Johnson: "Morti e ricoveri a minimi da luglio" Lo ha dichiarato in conferenza stampa il primo ministro britannico, Boris Johnson, il quale ha sottolineato che i "quattro test" sono stati superati, ovvero la distribuzione dei vaccini sta ...

Boris Johnson riunisce governo, ok a riaperture il 17/5 - Europa Agenzia ANSA Zero morti per Covid "Potete abbracciarvi" Zero morti fra Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord (con non più di 4 decessi in Galles) e ospedali svuotati dai ricoverati per Covid. Così chi vive nel Regno Unito si prepara a riconquistare la lib ...

Johnson, un premier a scrocco Vacanze di lusso pagate dall’amico Nuovi guai per il primo ministro inglese che aveva detto di non riuscire ad arrivare a fine mese coi soldi. Nel 2019 Boris e la fidanzata passarono il Natale in un’isola privata dei Caraibi. Offrì il ...

