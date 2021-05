Bergamo | minacciato soccorritore | o ti vaccini o sei sospeso Da Eroe a reietto

(Di martedì 11 maggio 2021) News Salta al contenuto Leggimi l’articolo L’di, lo chiamavano così perché correva da un posto all’altro con l’ambulanza quando nella città orobica gli anziani morivano come mosche stecchite. L’altro giorno gli hanno detto: o tioppure non lavori più… Tutti dovrebbero condividere questa testimonianza. Commenti Navigazione articoli Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.OkNoPrivacy policy Post navigation L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

DanielePizzo4 : NOTIZIE BERGAMO: MINACCIATO COL COLTELLO DA UN LADRO IN CORTILE, LO SEGUE IN AUTO E LO FA ARRESTARE -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo minacciato

BergamoNews.it

... ad esempio la San Francesco a, quella di Calcio e di Torre. Verdello sta predisponendo un ... Pare che l'unica certezza sia invece l'aumento delle rette , come già. I rappresentanti ...... 2021 Leggimi l'articolo L'eroe di, lo chiamavano così perché correva da un posto all'altro con l'ambulanza quando nella città orobica gli anziani morivano come mosche stecchite. L'altro ...«Dopo l‘iniziale soddisfazione per l’ordinanza del Ministero di riaprire le RSA alle visite dei parenti, dobbiamo purtroppo registrare, nelle strutture bergamasche, una grande incertezza e sostanziale ...“Dopo l‘iniziale soddisfazione per l’ordinanza del Ministero di riaprire le RSA alle visite dei parenti, dobbiamo purtroppo registrare, nelle strutture bergamasche, una grande incertezza e sostanziale ...