Audi Q4 e-tron - La gamma si amplia con la variante integrale (Di martedì 11 maggio 2021) A poche settimane dall'anteprima mondiale e dall'apertura degli ordini per le versioni a due ruote motrici, l' trong>Audi trong> Q4 e-tron amplia la propria gamma con la variante integrale a doppio motore. In concessionaria da giugno, questa Suv elettrica è declinata in due allestimenti, Business Advanced e s line edition, e proposta con prezzi a partire, rispettivamente, da 62.100 e 63.700 euro. Le caratteristiche. Aggiungendo un motore all'avantreno (che comporta un aggravio di peso di 60 chili), la Q4 50 e-tron supera di slancio nelle prestazioni le versioni 2WD già disponibili (35 e-tron e 40 e-tron). In gioco ci sono in tutto 299 cavalli e 460 Nm, per uno 0-100 km/h da 6,2 secondi, mentre la velocità massima è ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 maggio 2021) A poche settimane dall'anteprima mondiale e dall'apertura degli ordini per le versioni a due ruote motrici, l'trong> Q4 e-la propriacon laa doppio motore. In concessionaria da giugno, questa Suv elettrica è declinata in due allestimenti, Business Advanced e s line edition, e proposta con prezzi a partire, rispettivamente, da 62.100 e 63.700 euro. Le caratteristiche. Aggiungendo un motore all'avantreno (che comporta un aggravio di peso di 60 chili), la Q4 50 e-supera di slancio nelle prestazioni le versioni 2WD già disponibili (35 e-e 40 e-). In gioco ci sono in tutto 299 cavalli e 460 Nm, per uno 0-100 km/h da 6,2 secondi, mentre la velocità massima è ...

Advertising

infoiteconomia : Audi Q4 e-tron, arriva la trazione integrale - markus_auto : Audi Q4 50 e-tron quattro: al via le prevendite in Italia ... - markus_auto : Audi Q4 e-tron, arriva la trazione integrale ... - infoiteconomia : Audi Q4 50 e-tron quattro: cavalli, autonomia, allestimenti, prezzo - - infoiteconomia : Audi: al via gli ordini in Italia della Q4 50 e-tron quattro -

Ultime Notizie dalla rete : Audi tron Audi Q4 e - tron - La gamma si amplia con la variante integrale A poche settimane dall'anteprima mondiale e dall' apertura degli ordini per le versioni a due ruote motrici, l' Audi Q4 e - tron amplia la propria gamma con la variante integrale a doppio motore. In concessionaria da giugno, questa Suv elettrica è declinata in due allestimenti, Business Advanced e s line ...

Audi: al via gli ordini in Italia della Q4 50 e - tron quattro Audi RS e - tron GT in viaggio: autonomia reale, prestazioni e IONITY - Video 242 Auto 08 Mag

Audi RS e-tron GT, la prova dell autonomia Wired.it Audi Q4 e-tron, arriva la trazione integrale Disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo giugno, il SUV elettrico tedesco a trazione integrale avrà prezzi a partire da 62.100 euro. A circa un mese dal debutto online l'Audi Q4 e-tron ...

Audi Q4 50 e-tron quattro: al via le prevendite in Italia LA DOTAZIONE DELLA 50 QUATTRO - L’Audi Q4 50 e-tron quattro ha 299 CV con 460 Nm di coppia, doppio motore elettrico (uno all’anteriore di tipo sincrono ASM, che pesa 60 kg, e uno al posteriore) e batt ...

A poche settimane dall'anteprima mondiale e dall' apertura degli ordini per le versioni a due ruote motrici, l'Q4 e -amplia la propria gamma con la variante integrale a doppio motore. In concessionaria da giugno, questa Suv elettrica è declinata in due allestimenti, Business Advanced e s line ...RS e -GT in viaggio: autonomia reale, prestazioni e IONITY - Video 242 Auto 08 MagDisponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo giugno, il SUV elettrico tedesco a trazione integrale avrà prezzi a partire da 62.100 euro. A circa un mese dal debutto online l'Audi Q4 e-tron ...LA DOTAZIONE DELLA 50 QUATTRO - L’Audi Q4 50 e-tron quattro ha 299 CV con 460 Nm di coppia, doppio motore elettrico (uno all’anteriore di tipo sincrono ASM, che pesa 60 kg, e uno al posteriore) e batt ...