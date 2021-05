Asfalto nuovo in via Pacoret e via Nazario Sauro, sopralluogo del sindaco Melucci (Di martedì 11 maggio 2021) Continuano gli interventi di riqualificazione del tracciato viario cittadino, come previsto dal grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione Melucci.Il sindaco Rinaldo Melucci ha visitato il cantiere di via Pacoret de Saint Bon e via Nazario Sauro, dove è già stato rimosso il vecchio manto stradale e sono in corso le operazioni di livellamento dei tombini. L’intervento riguarderà anche una porzione dell’adiacente via Cugini.«Stiamo esaurendo la prima programmazione del nostro piano – le parole del sindaco –, ma siamo già al lavoro per individuare tutte le altre strade che saranno riqualificate grazie alle risorse intercettate nel bilancio recentemente approvato. Il nostro obiettivo dichiarato è coprire oltre i 2/3 dell’intero tracciato entro il mandato e ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 11 maggio 2021) Continuano gli interventi di riqualificazione del tracciato viario cittadino, come previsto dal grande piano strade e marciapiedi dell’amministrazione.IlRinaldoha visitato il cantiere di viade Saint Bon e via, dove è già stato rimosso il vecchio manto stradale e sono in corso le operazioni di livellamento dei tombini. L’intervento riguarderà anche una porzione dell’adiacente via Cugini.«Stiamo esaurendo la prima programmazione del nostro piano – le parole del–, ma siamo già al lavoro per individuare tutte le altre strade che saranno riqualificate grazie alle risorse intercettate nel bilancio recentemente approvato. Il nostro obiettivo dichiarato è coprire oltre i 2/3 dell’intero tracciato entro il mandato e ...

