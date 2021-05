Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone ha scelto: colpo di scena! (Di lunedì 10 maggio 2021) Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta tra Vanessa ed Eugenia Uomini e Donne chiuderà i battenti venerdì 28 maggio, ma entro quella data vedremo finalmente la scelta di Massimiliano Mollicone. Prima della pausa estiva del dating show, infatti, andrà in onda la già registrata decisione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Le anticipazioni difanno sapere cheha fatto la sua scelta tra Vanessa ed Eugeniachiuderà i battenti venerdì 28 maggio, ma entro quella data vedremo finalmente la scelta di. Prima della pausa estiva del dating show, infatti, andrà in onda la già registrata decisione L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - poliziadistato : #8maggio Giornata mondiale #CroceRossa e #MezzalunaRossa Insieme, specialmente nell'ultimo anno segnato dal… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - giornali_it : 'Ora dico tutto'. Accuse sconvolgenti, salta in aria Uomini e donne. Riccardo e Armando, mani addosso in studio… - eleonor31151952 : RT @Italiantifa: Il 20 gennaio del 1927, con un decreto legge, il Governo fascista intervenne sui salari delle donne riducendoli alla metà… -