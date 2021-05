Settanta razzi da Gaza contro Israele e 7 su Gerusalemme

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Alle sei del pomeriggio di lunedì inscade l’ultimatum di Hamas, che aveva chiesto al governo israeliano di ritirare la polizia dalla spianata delle moschee e dal quartiere conteso di Sheikh Jarrah, aest – era una richiesta per figura, senza possibilità che fosse accettata. Pochi minuti dopo il gruppo palestinese comincia a spararedalla Striscia di, i primi sette verso, gli altri verso i centri abitati molto più vicini di Sderot e Ashkelon. Altri gruppi armati dicome il Jaysh al Saraya e il Jihad islamico palestinese si uniscono, come era stato deciso a una riunione delle fazioni a mezzogiorno: sparano circain tre ore (mentre questo giornale va in stampa), più un missile ...