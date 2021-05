Sei dosi di vaccino Pfizer iniettate per errore a una 23enne: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace” (Di lunedì 10 maggio 2021) Incredibile, inaccettabile: un orrore più che un errore. Sei dosi di vaccino Pfizer iniettate tutte insieme per uno sbaglio grossolano ad una studentessa, tirocinante in Psicologia. Ora la 23enne è sotto osservazione. E pensare che è una ragazza che ci credeva eccome ai vaccini. Tirocinante di psicologia clinica aveva ottenuto l’appuntamento con la prima dose di vaccino all’Ospedale Noa di Massa proprio in quanto personale sanitario. Ma appena dopo la somministrazione, l’ artefice dell’errore comincia a sbiancare e a sudare freddo. I sanitari accompagnano all’uscita la vaccinata e le chiedono di aspettare come da rituale. Si accorgono del fattaccio imperdonabile. Escono e non possono che ammettere l’errore. Sei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Incredibile, inaccettabile: un orrore più che un. Seiditutte insieme per uno sbaglio grossolano ad una studentessa, tirocinante in Psicologia. Ora laè sotto osservazione. E pensare che è una ragazza che ci credeva eccome ai vaccini. Tirocinante di psicologia clinica aveva ottenuto l’appuntamento con la prima dose diall’Ospedale Noa di Massa proprio in quanto personale sanitario. Ma appena dopo la somministrazione, l’ artefice dell’comincia a sbiancare e a sudare freddo. I sanitari accompagnano all’uscita la vaccinata e le chiedono di aspettare come da rituale. Si accorgono del fattaccio imperdonabile. Escono e non possono che ammettere l’. Sei ...

