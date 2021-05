Scontro frontale a Fidenza (Parma), muoiono nonno e la nipote di 15 anni (Di lunedì 10 maggio 2021) Un uomo di 79 anni e la nipotina di 15 hanno perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale a Fidenza, nel Parmense. Intorno alle 13 erano a bordo di... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 maggio 2021) Un uomo di 79e la nipotina di 15 hanno perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale a, nel Parmense. Intorno alle 13 erano a bordo di...

Advertising

GeopoliticalNe2 : Scaduto in questi minuti l'ultimatum dei Palestinesi, chiedevano il rilascio degli arrestati e ritirare tutte le fo… - PiacenzaSera : Scontro frontale sul Bagnolo: un ferito e strada bloccata per un’ora - Incidente frontale sulla strada del Bagnolo… - Ansa_ER : Scontro frontale nel Parmense, morto un nonno e la nipote. Sulla tangenziale di Fidenza contro camion, traffico fer… - Giorno_Como : Carimate, scontro frontale tra due auto: anziano e ragazza in ospedale - PatrickBryer : @salvatorebrizzi (Parte 4 di 9) Senza fornir loro una strategia per gestire il rapporto con sé stessi (emozioni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro frontale Chiamami ancora amore: le anticipazioni della seconda puntata Lo scontro frontale tra Anna e Pietro Enrico passa così in poche ore da accusatore ad accusato: l'assistente sociale si accorge infatti di alcuni episodi sospetti nel passato del figlio , raccoglie ...

Tragedia a Fidenza: scontro fra auto e tir in tangenziale, due morti Scontro frontale fra un camion e una vettura lungo la tangenziale di Fidenza all'ora di pranzo, in cui sono morte due persone. Si tratterebbe di un nonno e sua nipote, rimasti schiacciati nell'...

Carimate, scontro frontale tra due auto: anziano e ragazza in ospedale IL GIORNO Scontro frontale a Fidenza (Parma), muoiono nonno e la nipote di 15 anni Un uomo di 79 anni e la nipotina di 15 hanno perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale a Fidenza, nel ...

Tragico incidente sulla tangenziale a Fidenza: morti nonno e nipote Un incidente stradale con due morti si è verificato oggi 10 maggio a Fidenza lungo la tangenziale nord nei pressi dello svincolo di Coduro ...

Lotra Anna e Pietro Enrico passa così in poche ore da accusatore ad accusato: l'assistente sociale si accorge infatti di alcuni episodi sospetti nel passato del figlio , raccoglie ...fra un camion e una vettura lungo la tangenziale di Fidenza all'ora di pranzo, in cui sono morte due persone. Si tratterebbe di un nonno e sua nipote, rimasti schiacciati nell'...Un uomo di 79 anni e la nipotina di 15 hanno perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente stradale a Fidenza, nel ...Un incidente stradale con due morti si è verificato oggi 10 maggio a Fidenza lungo la tangenziale nord nei pressi dello svincolo di Coduro ...