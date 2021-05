Sarà un' estate difficile Bomba Viminale | cabina di regia | Lamorgese commissariata | grave sospetto | cos' ha capito Draghi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Una "di" a Palazzo Chigi sull'immigrazione, per gestire "un'". Il retroscena del Corriere della Sera all'indomani della nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, con annesso problema di organizzare in poche ore oltre mille tamponi anti-Covid per i migranti, conferma ildi questo inizio di primavera: il governo "frigge" su coprifuoco e Dl Sostegni, ma rischia di saltare in aria sul tema che più divide Pd e M5s da un lato e Lega dall'altro, quello dell'immigrazione. Si parla di "una domenica pancia a terra" per la ministra dell'Interno Luciana, messa nuovamente nel mirino da Matteo Salvini. E con il mare e calmo e il meteo favorevole, i prossimi mesi saranno peggiori. Il leader della Lega ha chiesto "un incontro con il premier ...