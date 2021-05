Robert De Niro: Roger Federer cerca di convincerlo a girare in Svizzera, la risposta è "Chiama Hanks" (Di lunedì 10 maggio 2021) La Svizzera è troppo perfetta per Robert De Niro, che in uno spot rifiuta la proposta di lavoro del campione Roger Federer suggerendogli di Chiamare... Tom Hanks. Nel nuovo spot promozionale di Svizzera Turismo, la leggenda Svizzera del tennis Roger Federer prova a invitare la star di Hollywood Robert De Niro a fare un "film sulla Svizzera". "Chiama Hanks" è la laconica risposta del divo. Il video, disponibile sull'account YouTube ufficiale di Svizzera Turismo, mostra Roger Federer che chiede a De Niro se ha visto il film promozionale ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) Laè troppo perfetta perDe, che in uno spot rifiuta la proposta di lavoro del campionesuggerendogli dire... Tom. Nel nuovo spot promozionale diTurismo, la leggendadel tennisprova a invitare la star di HollywoodDea fare un "film sulla". "" è la laconicadel divo. Il video, disponibile sull'account YouTube ufficiale diTurismo, mostrache chiede a Dese ha visto il film promozionale ...

