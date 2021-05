Renzi su Report per parlare del caso Mancini: 'Ci metto la faccia' (Di lunedì 10 maggio 2021) Un 'accordo' via social network che porterà Matteo Renzi ad intervenire in studio in una delle prossime puntate di 'Report' per parlare del suo incontro con Marco Mancini in un autogrill di Fiano ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 maggio 2021) Un 'accordo' via social network che porterà Matteoad intervenire in studio in una delle prossime puntate di '' perdel suo incontro con Marcoin un autogrill di Fiano ...

Advertising

lastknight : Sono un fan di Report e sono stato ospite più volte, ma nella ricostruzione di come e perché siano arrivate le imma… - reportrai3 : Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Rom… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Maggio: Renzi e lo spione all’autogrill: le prove delle bugie su Report - Michele_Arnese : RT @reportrai3: #SigfridoRanucci: 'Ho accolto con piacere la disponibilità del senatore Renzi a partecipare alla nostra trasmissione. Ho ac… - twMec : RT @ultimenotizie: Un accordo che ha preso il via sui social network porterà Matteo #Renzi a intervenire in diretta nella puntata di questa… -