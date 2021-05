Recensione Xiaomi Mi 11 Ultra: una super camera, ma per pochi (Di lunedì 10 maggio 2021) Una prova di muscoli forse non del tutto necessaria visto che è ormai evidente che Xiaomi progetti e realizza ottimi smartphone. Il Mi 11 Ultra però vuole essere un oggetto “esagerato” e tutto è stato pensato per renderlo tale. Il look è già un chiaro segnale di pretesa, ha l’intento di far percepire il dispositivo come un dispositivo possente, robusto, completo. Il reparto di imaging è tangibilmente messo in risalto con un rettangolo sporgente che prende quasi l’intera larghezza del telefono. Una novità estetica che polarizza il giudizio, con estimatori e critici. In effetti è un bel “padellellone” che, se da una parte non infastidisce più di tanto e dona simmetricità geometrica, dall’altra incide inevitabilmente sul peso e sullo spessore. I ben 234 grammi del Mi 11 Ultra non passano certo inosservati e tutto si può dire tranne che ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) Una prova di muscoli forse non del tutto necessaria visto che è ormai evidente cheprogetti e realizza ottimi smartphone. Il Mi 11però vuole essere un oggetto “esagerato” e tutto è stato pensato per renderlo tale. Il look è già un chiaro segnale di pretesa, ha l’intento di far percepire il dispositivo come un dispositivo possente, robusto, completo. Il reparto di imaging è tangibilmente messo in risalto con un rettangolo sporgente che prende quasi l’intera larghezza del telefono. Una novità estetica che polarizza il giudizio, con estimatori e critici. In effetti è un bel “padellellone” che, se da una parte non infastidisce più di tanto e dona simmetricità geometrica, dall’altra incide inevitabilmente sul peso e sullo spessore. I ben 234 grammi del Mi 11non passano certo inosservati e tutto si può dire tranne che ...

Advertising

marco_reviews : Recensione Cinturino in Acciaio Inossidabile di Ricambio per Xiaomi Mi Band 3, 4 e 5 Video sul Canale YouTube!Link… - ttoday_it : ?? RECENSIONE - WeMax Dice di Xiaomi è super proiettore con Android TV #AndroidTv #Proiettore #Recensione #Wemax… - MiuiBlog : ?? RECENSIONE - WeMax Dice di Xiaomi è super proiettore con Android TV #AndroidTv #Proiettore #Recensione #Wemax… - GaetanoCalabr87 : RT @notebookitalia: POCO X3 Pro ha una dotazione hardware eccezionale per il prezzo ma come se la sarà cavata nella nostra recensione? #poc… - tecnoandroidit : RECENSIONE Xiaomi Mi 11 Ultra 5G: la FOTOCAMERA DEFINITIVA! -