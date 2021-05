'Qui non può entrare per le restrizioni covid': l'infermiere picchiato e quasi strangolato dal parente di una paziente (Di lunedì 10 maggio 2021) È successo all'ospedale di Locri, in provincia di Reggio Calabria. La denuncia del sindacato degli infermieri Nursing Up. Ogni anno circa 5mila infermieri subiscono violenze fisiche o verbali durante ... Leggi su today (Di lunedì 10 maggio 2021) È successo all'ospedale di Locri, in provincia di Reggio Calabria. La denuncia del sindacato degli infermieri Nursing Up. Ogni anno circa 5mila infermieri subiscono violenze fisiche o verbali durante ...

