Questo Milan gioca bene, pensa bene, comunica bene (Di lunedì 10 maggio 2021) No, alla fine il Milan non è stato da scudetto. Non poteva esserlo fino alla fine, non con la terza età media più giovane d'Europa dopo il Nizza e lo Stoccarda, soprattutto non nel campionato dove l'anzianità è un valore e “l'esperienza” è un Sacro Graal inafferrabile dalle parole, in cui il manuale dell'Allenatore di Successo prevede a un certo punto la richiesta alla società di una svolta gerontocratica: vedi Conte, che in estate si è fatto comprare i Kolarov e i Vidal, salvo panchinarli cinicamente al primo segnale che trattavasi di due ferrivecchi. Lo stesso errore l'aveva commesso a gennaio il Milan, irretito dalle sirene dell'altissima classifica: l'acquisto di Mandzukic, in nome della ricerca di una non meglio precisata cattiveria, è stato l'unico qui pro quo strategico di una stagione dritta come un fuso seppure vissuta in apnea, che ha da poco ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) No, alla fine ilnon è stato da scudetto. Non poteva esserlo fino alla fine, non con la terza età media più giovane d'Europa dopo il Nizza e lo Stoccarda, soprattutto non nel campionato dove l'anzianità è un valore e “l'esperienza” è un Sacro Graal inafferrabile dalle parole, in cui il manuale dell'Allenatore di Successo prevede a un certo punto la richiesta alla società di una svolta gerontocratica: vedi Conte, che in estate si è fatto comprare i Kolarov e i Vidal, salvo panchinarli cinicamente al primo segnale che trattavasi di due ferrivecchi. Lo stesso errore l'aveva commesso a gennaio il, irretito dalle sirene dell'altissima classifica: l'acquisto di Mandzukic, in nome della ricerca di una non meglio precisata cattiveria, è stato l'unico qui pro quo strategico di una stagione dritta come un fuso seppure vissuta in apnea, che ha da poco ...

Questo Milan gioca bene, pensa bene, comunica bene ... non il Milan del Gre - No - Li nel 1952 - 53, non il declinante Milan di Sacchi nel 1991, non l'effervescente ma effimero Milan di Leonardo nel 2010, non questo Milan che ancora non si capisce cosa ...

"Ci sono stati degli episodi...". Avete sentito Pirlo...? ...Vecchia Signora è quinta in classifica a meno uno dal Napoli quarto e a meno 3 da Atalanta e Milan ... vedevo una squadra viva e convinta di poter fare una grande partita", questo il commento di Andrea ...

Juventus-Milan, Sconcerti: rossoneri di qualità, ma non è più il tempo di Ibrahimovic. Juve, squadra mai nata
Juventus-Milan, Pioli: "Ibra ha il ginocchio dolente. Su Brahim Diaz..." Dopo Juventus-Milan arrivano le dichiarazioni di Stefano Pioli: queste le parole del tecnico dei rossoneri dopo la vittoria sui bianconeri.

E adesso vietato sbagliare La vittoria con la Juve è un'impresa, ma ora il Milan non deve abbassare la guardia. Nelle prossime due partite sono vietati passi falsi ...

