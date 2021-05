Quest’anno terribile per la pandemia è stato una manna per la censura (Di lunedì 10 maggio 2021) "L’ultimo anno ha accelerato molte tendenze verso cui le nostre società si stavano avviando da tempo", scrive Tom Slater sullo Spectator: “L’atomizzazione sociale, il declino delle attività e delle comunità locali e l’ascesa dell’interventismo statale. Tra le tendenze più preoccupanti c’è l’aumento della censura del Big Tech, che ha fatto in modo che una manciata di oligarchi della Silicon Valley possa decidere ciò che è vero”. In una seduta parlamentare con i vertici delle piattaforme digitali, racconta lo Spectator, è stata presa in esame un’affermazione di Martin Kulldorff, un professore alla Harvard Medical School e uno degli autori della Great Barrington Declaration, il manifesto anti lockdown. Il suo tweet lo scorso mese, suggerendo che non tutti dovessero essere vaccinati, specialmente chi è già stato contagiato, è stato ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) "L’ultimo anno ha accelerato molte tendenze verso cui le nostre società si stavano avviando da tempo", scrive Tom Slater sullo Spectator: “L’atomizzazione sociale, il declino delle attività e delle comunità locali e l’ascesa dell’interventismo statale. Tra le tendenze più preoccupanti c’è l’aumento delladel Big Tech, che ha fatto in modo che una manciata di oligarchi della Silicon Valley possa decidere ciò che è vero”. In una seduta parlamentare con i vertici delle piattaforme digitali, racconta lo Spectator, è stata presa in esame un’affermazione di Martin Kulldorff, un professore alla Harvard Medical School e uno degli autori della Great Barrington Declaration, il manifesto anti lockdown. Il suo tweet lo scorso mese, suggerendo che non tutti dovessero essere vaccinati, specialmente chi è giàcontagiato, è...

