Quei verbali metteteveli nel Altro affondo di Sgarbi contro i dpcm

(Di lunedì 10 maggio 2021) È un Vittoriofurente quello che è tornato in video per contestare gli 8in violazione deiche gli sono stati fatti da novembre in poi

ilGiornale.it

Certamente il primo cittadino di Sutri e candidato sindaco alle elezioni di Roma non si è fatto intimorire e ha deciso di impugnare i. Vittorio Sgarbi è molto duro nel suo video di denuncia ...Dopo il faccia a faccia dell'altro ieri in cui il magistrato ha spiegato ai colleghi romani di aver consegnatoa Davigo, Storari avrebbe messo in conto un nuovo 'round' per spiegare nei ...È un Vittorio Sgarbi furente quello che è tornato in video per contestare gli 8 verbali in violazione dei dpcm che gli sono stati fatti da novembre in poi ...Sul caso Amara "devo essere sincero, la vicenda appare molto torbida e avrebbe richiesto l’intervento di una magistratura molto attenta, autonoma e libera ...