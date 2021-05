Pippo Baudo attacca Fedez: “bisognava agire cosi…” (Di lunedì 10 maggio 2021) Pippo Baudo si scaglia contro Fedez, dichiarando cose molto pesanti, dopo la grande polemica del concerto del 1 maggio. Il monologo di Fedez è stato divulgato da tantissimi personaggio dello spettacolo mentre, altri lo hanno pesantemente attaccato. Attualmente il suo più acerrimo nemico è Vittorio Sgarbi ma anche il leader della Lega. Adesso è la volta i Pippo Baudo che se la prende con Fedez, leggiamo le sue dichiarazioni: “Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso”. “Fedez ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua. L’errore che ha commesso ... Leggi su newsitaliane (Di lunedì 10 maggio 2021)si scaglia contro, dichiarando cose molto pesanti, dopo la grande polemica del concerto del 1 maggio. Il monologo diè stato divulgato da tantissimi personaggio dello spettacolo mentre, altri lo hanno pesantementeto. Attualmente il suo più acerrimo nemico è Vittorio Sgarbi ma anche il leader della Lega. Adesso è la volta iche se la prende con, leggiamo le sue dichiarazioni: “Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere adurante il suo discorso”. “ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua. L’errore che ha commesso ...

LegaSalvini : PIPPO BAUDO ASFALTA LA RAI E LA SINISTRA. 'FEDEZ? GLI AVREI SPENTO LE TELECAMERE' l - LegaSalvini : FEDEZ, PIPPO BAUDO CONTRO IL DDL ZAN: 'DURANTE IL SUO DISCORSO GLI AVREI SPENTO LE TELECAMERE' - SusannaCeccardi : Pippo Baudo dice la sua in merito alle dichiarazioni di Fedez fatte dal palco del concertone del primo maggio. Come… - 811Proudman : RT @Moonlightshad1: Uno che ha fatto la tivù per 50 anni come Pippo Baudo dovrebbe interrogarsi sul perché in tivù di certe cose non si po… - VittorioRocca2 : RT @OGiannino: Su Pippo Baudo che dichiara fosse stato lui sul palco avrebbe subito zittito @Fedez, ancora una volta e tutta la vita il mio… -