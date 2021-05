Piazza Affari regina d’Europa (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Si chiude in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei che terminano in parità. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,217. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,51%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +109 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,88%. Tra gli indici di Eurolandia senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. Segno più ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Si chiude in positivo la seduta finanziaria di, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei che terminano in parità. Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,217. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,51%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. In discesa lo spread, che retrocede a quota +109 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,88%. Tra gli indici di Eurolandia senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. Segno più ...

