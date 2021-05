Palermo, operazione Juve Stabia: serve una vittoria per qualificarsi ai playoff nazionali (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Palermo supera 2-0 il Teramo nel primo turno dei playoff e si regala il pass per il secondo turno.Palermo-Teramo, le pagelle dei quotidiani: De Rose da applausi, Luperini al topI rosanero hanno avuto la meglio della compagine abruzzese grazie alle reti messe a segno nel corso del primo tempo da Roberto Floriano su rigore e da Gregorio Luperini. Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi dovranno vedersela mercoledì contro la Juve Stabia che ha riacciuffato la Casertana su rigore solo a cinque dalla fine. La sfida contro i gialloblu si giocherà in Campania e chiaramente "Le Vespe" avranno il doppio risultato, il Palermo dovrà dunque vincere per passare il turno e qualificarsi al primo step della fase nazionale degli spareggi. Un match chiaramente ostico quello che ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilsupera 2-0 il Teramo nel primo turno deie si regala il pass per il secondo turno.-Teramo, le pagelle dei quotidiani: De Rose da applausi, Luperini al topI rosanero hanno avuto la meglio della compagine abruzzese grazie alle reti messe a segno nel corso del primo tempo da Roberto Floriano su rigore e da Gregorio Luperini. Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi dovranno vedersela mercoledì contro lache ha riacciuffato la Casertana su rigore solo a cinque dalla fine. La sfida contro i gialloblu si giocherà in Campania e chiaramente "Le Vespe" avranno il doppio risultato, ildovrà dunque vincere per passare il turno eal primo step della fase nazionale degli spareggi. Un match chiaramente ostico quello che ...

