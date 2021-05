Organici Ata, Mileto (Fgu Gilda -Unams): “Posti insufficienti. Una scelta unilaterale del Ministero che metterà in difficoltà le scuole” (Di lunedì 10 maggio 2021) "Per il MIUR il totale complessivo dei Posti in organico di diritto è di 204.574, con uno scostamento in più rispetto allo scorso anno scolastico di 1.214 unità, dovuto ai 1.000 Posti aggiuntivi di Assistente tecnico per gli ISTITUTI COMPRENSIVI a disposizione anche per le assunzioni dal 1 settembre 2021 UNITAMENTE ai 214 DSGA in più, dovuti alla modifica dei criteri sul dimensionamento (art. 1, commi 978 e 979 - 205 Legge di stabilità 2021), CARICANDO SULL’ATTUALE ORGANICO ATA IL TRAVASO DI 2.288 Posti PER CONSENTIRE LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI AGLI EX LSU INTERNALIZZATI". Lo afferma Michele Mileto, componente della segreteria nazionale Fgu Gilda Unams-Sinatas, a proposito degli Organici del personale ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021) "Per il MIUR il totale complessivo deiin organico di diritto è di 204.574, con uno scostamento in più rispetto allo scorso anno scolastico di 1.214 unità, dovuto ai 1.000aggiuntivi di Assistente tecnico per gli ISTITUTI COMPRENSIVI a disposizione anche per le assunzioni dal 1 settembre 2021 UNITAMENTE ai 214 DSGA in più, dovuti alla modifica dei criteri sul dimensionamento (art. 1, commi 978 e 979 - 205 Legge di stabilità 2021), CARICANDO SULL’ATTUALE ORGANICO ATA IL TRAVASO DI 2.288PER CONSENTIRE LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI AGLI EX LSU INTERNALIZZATI". Lo afferma Michele, componente della segreteria nazionale Fgu-Sinatas, a proposito deglidel personale ATA. L'articolo .

