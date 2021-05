Nasce “Alternativa per Benevento” | 12 sigle in coalizione | strada spianata per Perifano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiComincia il countdown: entro domenica il centrosinistra sceglierà il candidato sindaco che sfiderà Mastella alle elezioni di autunno. La decisione sarà assunta con il criterio di maggioranza e impegnerà tutte le forze che al termine della riunione di questa sera hanno siglato il patto die dunque: Articolo 1,Futura, Centro Democratico, Città Aperta, Cittadini in Comune, Civica, Moderati, Italia Viva, Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Patto Civico, Riformisti. Esce dunque di scena, per il momento, Civico22 che aveva post l’aut aut: candidato all’unanimità o primarie. Condizione ritenuta irricevibile dagli altri partner della. Da segnalare anche l’astensione dei Verdi. Quanto al candidato sindaco, stasera si è discusso del metodo e non del nome. Ma è evidente che la ...

