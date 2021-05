**Migranti: al via trasferimenti a Lampedusa, 312 su nave quarantena e 200 su traghetto** (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Migranti: al via trasferimenti a Lampedusa, 312 su nave quarantena e 200 su traghetto**... - tfabiani2 : RT @alexbarbera: Per Draghi iniziano i problemi veri: gestire gli sbarchi dei migranti tenendo insieme sinistra e Lega. Intanto sulle rotte… - marioricciard18 : RT @alexbarbera: Per Draghi iniziano i problemi veri: gestire gli sbarchi dei migranti tenendo insieme sinistra e Lega. Intanto sulle rotte… - Dreamony2 : RT @francescatotolo: Coprifuoco, passaporto vaccinale, ragazzini portati via dalle scuole con Tso, suicidi, aiuti economici che non arrivan… - alexbarbera : Per Draghi iniziano i problemi veri: gestire gli sbarchi dei migranti tenendo insieme sinistra e Lega. Intanto sull… -