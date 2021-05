Lupin, c’è la data del debutto della seconda parte (Di lunedì 10 maggio 2021) In molti erano rimasti di stucco quando, al termine del quinto episodio, la serie Netflix Lupin era stata interrotta bruscamente subito dopo un colpo di scena: il figlio del protagonista – interpretato dall’attore Omar Sy – era scomparso nel nulla. La produzione francese aveva subito dei ritardi anche per via della pandemia e quindi si era scelto di diffondere subito le puntate già pronte, girate fra Parigi e la cittadina normanna di Étretat all’inizio del 2021, e di distribuire le altre in seguito. È di oggi il primo indizio del ritorno. In un post pubblicato su Twitter nell’account ufficiale di Netflix si vede un’immagine in cui lo stesso Sy guarda dall’alto la capitale francese mentre campeggia la scritta “Lupin – parte 2”. La didascalia invece recita: “Non facciamoci distrarre dal suo cappotto svolazzante. Assene ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) In molti erano rimasti di stucco quando, al termine del quinto episodio, la serie Netflixera stata interrotta bruscamente subito dopo un colpo di scena: il figlio del protagonista – interpretato dall’attore Omar Sy – era scomparso nel nulla. La produzione francese aveva subito dei ritardi anche per viapandemia e quindi si era scelto di diffondere subito le puntate già pronte, girate fra Parigi e la cittadina normanna di Étretat all’inizio del 2021, e di distribuire le altre in seguito. È di oggi il primo indizio del ritorno. In un post pubblicato su Twitter nell’account ufficiale di Netflix si vede un’immagine in cui lo stesso Sy guarda dall’alto la capitale francese mentre campeggia la scritta “2”. La didascalia invece recita: “Non facciamoci distrarre dal suo cappotto svolazzante. Assene ...

