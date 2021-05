Lo stop degli eventi pesa sui conti ma Fiera Milano è pronta a ripartire (Di lunedì 10 maggio 2021) Approvato dal cda il resoconto di gestione del primo trimestre 2021. L'ad Luca Palermo: "Abbiamo posto le basi per una rapida e solida ripartenza. Il piano strategico CONN.E.C.T. 2025 ha tracciato il percorso che ci guiderà nei prossimi anni e da settembre parte un fitto calendario di manifestazioni in presenza e digitali" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) Approvato dal cda il resoconto di gestione del primo trimestre 2021. L'ad Luca Palermo: "Abbiamo posto le basi per una rapida e solida ripartenza. Il piano strategico CONN.E.C.T. 2025 ha tracciato il percorso che ci guiderà nei prossimi anni e da settembre parte un fitto calendario di manifestazioni in presenza e digitali"

