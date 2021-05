«Le piattaforme social hanno gli strumenti per contrastare l’odio contro gli LGBTQ+ ma non fanno nulla» (Di lunedì 10 maggio 2021) I social media non fanno abbastanza per proteggere la comunità LGBTQ+ e le minoranze da odio online e discriminazione perché ci guadagnano in termini di denaro. Questa la gravissima accusa mossa da GLAAD – organizzazione per la difesa delle persone della comunità – nei confronti dei social media e, in particolare, di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e TikTok. Il tutto viene raccontato in un rapporto di cinquanta pagine che cita tutta una serie di problematiche offrendo anche – a chi li voglia prendere in considerazione – una serie di consigli su come tutelare la comunità LGBTQ+ online. LEGGI ANCHE >>> Libero parla di «Omosessuali alla riscossa» e di «35 segnalazioni contro l’orientamento sessuale» Le persone LGBTQ+ sui social sono più ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 maggio 2021) Imedia nonabbastanza per proteggere la comunitàe le minoranze da odio online e discriminazione perché ci guadagnano in termini di denaro. Questa la gravissima accusa mossa da GLAAD – organizzazione per la difesa delle persone della comunità – nei confronti deimedia e, in particolare, di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e TikTok. Il tutto viene raccontato in un rapporto di cinquanta pagine che cita tutta una serie di problematiche offrendo anche – a chi li voglia prendere in considerazione – una serie di consigli su come tutelare la comunitàonline. LEGGI ANCHE >>> Libero parla di «Omosessuali alla riscossa» e di «35 segnalazionil’orientamento sessuale» Le personesuisono più ...

