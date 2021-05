“Io e Roberta Di Padua insieme per finta”. Riccardo Guarnieri sgancia la bomba e distrugge l’ex (Di lunedì 10 maggio 2021) Volano stracci a Uomini e Donne dopo l’addio della coppia formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”, ha aggiunto prima di entrare nei dettagli. La ex dama ha parlato di “incompatibilità nei modi di pensare, negli atteggiamenti, nei modi di fare”. Accusa Riccardo che “a letto non riesce a dormire e guarda i video ad alto volume. Io vorrei dormire la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Volano stracci a Uomini e Donne dopo l’addio della coppia formata daDi. “La colpa è mia. Sapevo com’era, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito– Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”, ha aggiunto prima di entrare nei dettagli. La ex dama ha parlato di “incompatibilità nei modi di pensare, negli atteggiamenti, nei modi di fare”. Accusache “a letto non riesce a dormire e guarda i video ad alto volume. Io vorrei dormire la ...

