Inter, giocatori tra taglio stipendi e garanzie su Conte (Di lunedì 10 maggio 2021) Inizierà oggi il giro di colloqui individuali del presidente dell’Inter Steven Zhang e della dirigenza nerazzurra per proporre ai giocatori la rinuncia alle due mensilità di novembre e dicembre, già rinviate nei mesi scorsi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, spiegando che la rinuncia potrebbe presto trasformarsi in uno slittamento dei pagamenti alla prossima stagione. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) Inizierà oggi il giro di colloqui individuali del presidente dell’Steven Zhang e della dirigenza nerazzurra per proporre aila rinuncia alle due mensilità di novembre e dicembre, già rinviate nei mesi scorsi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, spiegando che la rinuncia potrebbe presto trasformarsi in uno slittamento dei pagamenti alla prossima stagione. L'articolo

Advertising

tancredipalmeri : Visto che nessuno può andare allo stadio, regalo ai tifosi interisti il video di una delle ultime volte in cui ‘C’è… - riotta : Grandissimo gesto sportivo di Ranieri @sampdoria che fa salutare dai suoi giocatori @inter campione d'Italia con la… - GoalItalia : Inter, Zhang chiederà ai giocatori di rinunciare a due mensilità [??Gazzetta dello Sport] - PianiMino : RT @CalcioFinanza: #Inter, al via i colloqui per il taglio degli stipendi: giocatori tra ingaggi e garanzie su #Conte - HaugeFan : RT @CalcioFinanza: #Inter, al via i colloqui per il taglio degli stipendi: giocatori tra ingaggi e garanzie su #Conte -