Infortunio Milinkovic-Savic | ecco quando rientrerà il serbo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sergejpotrebbe tornare subito in campo due giorni dopo l’operazione al naso. Il Sergente già a Formello? Nella giornata di ieri,ha subito un’operazione al naso. Il Sergente aveva riportato la frattura nel corso del match con la Fiorentina e ieri si è reso necessario l’intervento in Paideia ad opera del dottor Piero Cascone e alla presenza di Rodia. Il rientro, però, potrebbe avvenire prima del previsto. Come riporta la Repubblica, il centrocampista potrebbe tornare in campo già domani, a Formello, con un’apposita mascherina a protezione del naso. Difficile, però, che possa giocare contro il Parma. L'articolo proviene da Calcio News 24.