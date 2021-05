In monopattino con oltre 300 pasticche di ecstasy: arrestato 25enne (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – E’ stato notato su via Tiburtina incrocio con via di Ponte Mammolo dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti mentre, a bordo di un monopattino e con una busta in mano, stava effettuando delle manovre improvvise. Fermato per un controllo, il giovane di nazionalita’ gambiana spontaneamente ha consegnato agli agenti la busta ed il suo contenuto: un recipiente recante la scritta “Yogurt ICE Box” ma, una volta aperto, al suo interno hanno rinvenuto pasticche di vari colori: 127 pasticche a forma di “Bomba a Mano” di colore grigio – 82 con la scritta “Audi” di colore rosa e 94 a forma esagonale con un’effige di un teschio da un lato e con una doppia P dall’altro di colore celeste. Invitato ad entrare all’interno della volante per procedere ai primi accertamenti sulle pasticche, quando il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. – E’ stato notato su via Tiburtina incrocio con via di Ponte Mammolo dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti mentre, a bordo di une con una busta in mano, stava effettuando delle manovre improvvise. Fermato per un controllo, il giovane di nazionalita’ gambiana spontaneamente ha consegnato agli agenti la busta ed il suo contenuto: un recipiente recante la scritta “Yogurt ICE Box” ma, una volta aperto, al suo interno hanno rinvenutodi vari colori: 127a forma di “Bomba a Mano” di colore grigio – 82 con la scritta “Audi” di colore rosa e 94 a forma esagonale con un’effige di un teschio da un lato e con una doppia P dall’altro di colore celeste. Invitato ad entrare all’interno della volante per procedere ai primi accertamenti sulle, quando il ...

