I “miracoli” di Zingaretti | moltiplicate le poltrone e le spese della Regione Lazio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Se c’è un risultato del quale va riconosciuto il merito all’ex segretario del Pd Nicola, che ha da pochi mesi lasciato il posto al rientrante Enrico Letta, è quello di aver saputo prendere lea disposizione nellae moltiplicarle, compiendo così il suo personalissimo miracolo. Guardare per credere al numero delle Commissioni permanenti: nel 2013, anno in cuisi è insediato, erano soltanto 8, oggi sono diventate addirittura 13. Con presidenti e vice che hanno totale libertà nella selezione di personale di propria fiducia. E pensare che prima diproprio la governatrice Renata Polverini era finita sulla graticola per il numero di commissioni permanenti, 16, a fronte di 70 consiglieri regionali. Poi la riforma, con il numero di ...

Ultime Notizie dalla rete : miracoli Zingaretti

Il Tempo

