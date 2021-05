Gwyneth Paltrow durante il lockdown bevevo tutte le sere

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha rivelato di aver bevuto «diversi drink per settea settimana»il. L’attrice e guru dello stile di vita ha dichiarato che la sua bevanda preferita era un cocktail da lei inventato chiamato “Buster”, che ha chiamato in onore di suo nonno e contiene whisky di quinoa. «Ho bevuto

Advertising

FQMagazineit : Gwyneth Paltrow confessa: “In quarantena ho rischiato l’alcolismo. Amo il whisky e preparo questa fantastico Buster… - _DAGOSPIA_ : LA STELLA DEL CINEMA ‘’BRILLA’’-GWYNETH PALTROW HA AMMESSO CHE DURANTE IL LOCKDOWN BEVEVA DIVERSI...… - infoitcultura : Gwyneth Paltrow ha alzato un po' il gomito durante il lockdown - infoitcultura : Gwyneth Paltrow confessa: «Durante il lockdown bevevo sette sere su sette» - infoitcultura : Gwyneth Paltrow, confessione drammatica: è successo nel lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth Paltrow

DA 'Leggo'drink 3ha rivelato di aver bevuto 'diversi drink per sette sere a settimana' durante il lockdown. L'attrice e guru dello stile di vita ha dichiarato che la sua bevanda ...Sempre dagli Stati Uniti arrivano le splendide foto di Jessica Alba con i tre figli, di Hilaria Baldwin che ne ha ben sei, di Viola Davis erispettivamente con mamma Mary e Blythe . A ...LA CONFESSIONE CHOC DI GWYNETH PALTROW "In quarantena ho rischiato l’alcolismo. Amo il whisky e preparo questa fantastico Buster Paltrow" ...Michele Santoro torna dopo 22 anni in uno studio Mediaset ospite di Nicola Porro a â??Quarta Repubblicaâ?, il talk-show dedicato allâ??attualità politica ed economica, in onda stasera, lunedì 10 ...