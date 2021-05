Gravina avverte la Juve | Fuori dalla A se resta nella SuperLeague

(Di lunedì 10 maggio 2021) "Se al momento dell'iscrizione alla nuova stagione di Serie A, lantus non si fosse ritirata, sarebbe esclusa" queste le parole di Gabrieleai microfoni di Radio Anch'io Sport di Napoli. '...

La Juventus rischia molto con la faccenda SuperLeague, infatti non solo, ma anche la Uefa ha minacciato i club ancora all'interno del torneo di escluderli dalle competizioni europee. ...torna anche sulle ragioni che hanno portato alla nascita della Superlega. "Il calcio basa tutte le sue progettualità sul posizionamento del suo prodotto a fronte delle risorse economiche ma ...Il presidente della Figc ha dichiarato che la Juventus sarà esclusa dalla Serie A nel caso in cui decidesse di rimanere all’interno della SuperLeague. Il club bianconero rischia dunque di rimanere fuo ...Il presidente della FIGC prende posizione sulla Superlega e avverte la Juve. Gravina ha parlato anche di Lotito e delle sviste arbitrali in ...