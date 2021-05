GdS – Inter, Conte vuole rimanere: serve chiarezza sul futuro. Permanenza big indispensabile (Di lunedì 10 maggio 2021) Antonio Conte vuole rimanere ancora all’Inter Dopo le ultime tre partite di questa stagione che ha riportato l’Inter a vincere lo Scudetto in casa nerazzurra c’è da programmare il futuro e tra gli argomenti da trattare c’è anche la questione allenatore con Conte che vorrebbe proseguire nel suo lavoro iniziato nel luglio 2019. “Il tecnico non ha voglia di Interrompere il discorso Inter, con Zhang parlerà dopo i giocatori. Antonio chiede chiarezza sugli obiettivi e continuità tecnica. L’obiettivo di salvaguardare i 5 intoccabili – Lukaku, Lautaro, Barella, Hakimi e Bastoni – resta centrale ma pure ambizioso, per nulla semplice da centrare”. “Lautaro fa gola a molti e l’Inter ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Antonioancora all’Dopo le ultime tre partite di questa stagione che ha riportato l’a vincere lo Scudetto in casa nerazzurra c’è da programmare ile tra gli argomenti da trattare c’è anche la questione allenatore conche vorrebbe proseguire nel suo lavoro iniziato nel luglio 2019. “Il tecnico non ha voglia dirompere il discorso, con Zhang parlerà dopo i giocatori. Antonio chiedesugli obiettivi e continuità tecnica. L’obiettivo di salvaguardare i 5 intoccabili – Lukaku, Lautaro, Barella, Hakimi e Bastoni – resta centrale ma pure ambizioso, per nulla semplice da centrare”. “Lautaro fa gola a molti e l’...

