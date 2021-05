Fidanzati uccisi | periti | killer capace d' intendere e volere

(Di lunedì 10 maggio 2021) Antonio De Marco, l'omicida reo confesso dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, è perfettamente in grado dinonchédi stare in giudizio. ...

Agenzia ANSA

... a Lecce, uccise con brutale premeditazione i due fidanzati colpendoli con 79 coltellate nella loro abitazione di via Montello, solo perché "erano felici". Da quanto si apprende il giovane sarebbe ... Reso noto il risultato della perizia psichiatrica disposta su Antonio De Marco «Può anche stare in giudizio. È affetto da rabbia narcisistica» ... E' il risultato della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'assise di Lecce sullo studente 21enne in Scienze infermieristiche di Casarano (Lecce) che la sera del 21 settembre 2020, a Lecce, ...