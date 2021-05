F1 - Montmelò | ' Una Ferrari all' altezza' | tutta la soddisfazione di Leclerc | Sainz e Binotto

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il Gran Premio di Spagna ha dimostrato unacapace di lottare per l'obiettivo della stagione: il terzo posto nel Mondiale Costruttori. Charles, 4° a lungo fa sognare il podio. Carlos ...

Advertising

elledinicola : RT @CircusFuno: Un'ottima #Ferrari quella vista su un circuito tosto come quello del Montmelò. Una Rossa che fa ben sperare per il futuro a… - egidio_gialdini : Montmeló, domenica 9 maggio 2021 Nella 2a tappa stagionale del campionato europeo Formula Regional, disputata sul c… - 34_liss : RT @rtl1025: ??? Lewis #Hamilton su #Mercedes ha vinto il gran premio di Spagna di #F1. Il campione del mondo ha dato una grande dimostrazio… - effedandrea : #F1 a #montmelo c’è solo un padrone: il binomio #Mercedes- #Hamilton. #Verstappen secondo, grande gara.Complimenti… - ansiogenaaf : RT @sebsbees: Il Montmelò sempre una certezza insieme al suo amico Paul Ricard -

Ultime Notizie dalla rete : Montmelò Una

Motoblog.it

Il Gran Premio di Spagna ha dimostratoFerrari capace di lottare per l'obiettivo della stagione: il terzo posto nel Mondiale Costruttori. Charles Leclerc, 4° a lungo fa sognare il podio. Carlos Sainz chiude settimo la gara di ...Al via, conmanovra chirurgica, ha reso vana la centesima pole del britannico, sverniciandolo ...è l'università delle piste per stabilire qual'è la macchina migliore, ma è anche un ...