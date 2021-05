Con “Per e Con i Giovani” due video sul mare per gli alunni del quartiere Tamburi (Di lunedì 10 maggio 2021) Continua al quartiere Tamburi “Per e con i Giovani”, il progetto che intende contrastare la dispersione scolastica mediante attività formative e laboratoriali che stimolino negli studenti passione e motivazione nei confronti del proprio territorio. Al centro del progetto c’è il “mare”, visto sotto l’aspetto ambientale e quello culturale, protagonista assoluto di una serie di attività a favore di una ottantina di studenti delle classi seconda – di cui sette diversamente abili – della Scuola media secondaria di I grado “Ugo De Carolis” del quartiere Tamburi, un’attività resa possibile grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Giovanna Lato. Sostenuto da Fondazione Banco di Napoli, il progetto è dell’Associazione “Marco Motolese” la cui presidente prof. Carmen Galluzzo ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 10 maggio 2021) Continua al“Per e con i”, il progetto che intende contrastare la dispersione scolastica mediante attività formative e laboratoriali che stimolino negli studenti passione e motivazione nei confronti del proprio territorio. Al centro del progetto c’è il “”, visto sotto l’aspetto ambientale e quello culturale, protagonista assoluto di una serie di attività a favore di una ottantina di studenti delle classi seconda – di cui sette diversamente abili – della Scuola media secondaria di I grado “Ugo De Carolis” del, un’attività resa possibile grazie alla sensibilità della dirigente scolastica Giovanna Lato. Sostenuto da Fondazione Banco di Napoli, il progetto è dell’Associazione “Marco Motolese” la cui presidente prof. Carmen Galluzzo ...

Advertising

Pontifex_it : L’amore che Gesù ci dona è lo stesso con il quale il Padre ama Lui: amore puro, incondizionato, gratuito. Donandolo… - matteorenzi : Cento anni fa nasceva Sophie Scholl, una giovane donna uccisa a 22 anni dai nazisti per aver lottato contro Hitler… - TheoHernandez : Solo con te, sempre per te @acmilan!!! ??? #JuveMilan ? #MatchDay ???? #TH1??9?? - Cor_Core_Acceso : RT @FrancescoBerti_: Gualtieri è stato eletto eurodep. il 5/19, ministro il 9/19, deputato il 3/20, si candida a fare il sindaco nel 21. Un… - CorderaStefano : RT @gspazianitesta: Qui c'è tutto. Una piazza pedonale nel centro della capitale da anni in condizioni vergognose. Anni fa, privati che si… -